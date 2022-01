Na slovenskih smučiščih spet tudi hrvaški policisti

Hrvaška policista sta se ta teden pridružila slovenskim kolegom in bosta pomagala pri zagotavljanju varnosti na smučiščih na Rogli, Kopah in v Kranjski Gori. Gre za že tradicionalno sodelovanje slovenske in hrvaške policije v projektu Varna turistična sezona, v katerem slovenski policisti poleti pomagajo na hrvaški obali. V začetku januarja pa je pomoč potrebna na slovenskih smučiščih, saj je smučarska sezona na vrhuncu, zaradi šolskih počitnic pri sosedih pa je pri nas veliko hrvaških gostov.

Projekt so začeli zaradi večje varnosti na smučiščih, je dejal vodja oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje v sektorju splošne policije na Generalni policijski upravi Alojz Sladič: »Hrvaški kolegi bodo pri nas naloge opravljali dva tedna, v tem času imajo na Hrvaškem šolske počitnice in je pri nas kar nekaj hrvaških turistov. Hrvaški policisti predstavljajo most, premagujejo jezikovno bariero in pomagajo svojim državljanom pri sporazumevanju z našimi policisti.« Dodal je, da so policisti na smučiščih najpomembnejši zaradi preventivnih aktivnosti, s katerimi poskušajo dvigniti raven varnosti.

Zaradi epidemije in zaprtih smučišč hrvaških policistov lani pri nas ni bilo, od podpisa prvega protokola o sodelovanju pa letos mineva okroglih deset let, je dejal slovenski policijski ataše v Zagrebu Srečko Jarc: »Tudi lani smo poslali tri policiste na hrvaško obalo, da so pomagali pri postopkih s slovenskimi državljani, in vsako leto se izkaže, da je mednarodno sodelovanje zelo dobro in na visoki ravni.« Hrvaška v projektu Varna turistična destinacija, ki so ga začeli leta 2006, sodeluje že z več kot dvajsetimi različnimi državami, je dejal pomočnik načelnika uprave policije pri hrvaški policiji Josip Bukvić: »V poletnih mesecih k nam prihajajo policisti predvsem iz Evropske unije, pa tudi iz Kitajske in Južne Koreje. Slovenija pa je smučarska destinacija in zadovoljni smo, da nas vključujejo v ta projekt, ker s tem pomagamo turistom iz Hrvaške in se učimo, kaj in kako se dela na slovenskih smučiščih.«

Najbolj na udaru otroci

Policija je na smučiščih v zadnjih petih letih v povprečju letno obravnavala okoli sto nesreč, dobra polovica se je končala s hudimi telesnimi poškodbami. Kot je še dejal Sladič, je okoli 70 odstotkov udeležencev nesreč moških. Okoli 70 odstotkov udeležencev je otrok, starih od sedem do 14 let. V lanski sezoni je bilo v nesrečah udeleženih 120 otrok. V tej sezoni je bilo do ponedeljka na smučiščih sto nesreč, največ ponesrečenih je bilo starih okoli 20 let, najmlajši je bil star pet, najstarejši pa 78 let.

Kot je še povedal Sladič, policisti poročajo, da so vzroki nesreč največkrat »precenjevanje sposobnosti, neprilagojena hitrost in neustrezna izbira smeri smučanja«. Dodal je, da je relativno malo primerov objestnega, nevarnega smučanja, smučanja pod vplivom alkohola ali mamil. Tiste, ki smučajo pod vplivom alkohola, sicer čaka 400 evrov globe in odvzem smučarske vozovnice.