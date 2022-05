Na soški cesti smrtna prometna nesreča

Nekaj minut pred 17. uro je na državni cesti med Plavami in Novo Gorico prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. Trčila sta motorno kolo in avtomobil, motorist je v nesreči izgubil življenje, so za STA potrdili na operativno-komunikacijskem centru (OKC) Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

V nesreči je umrl slovenski državljan.

Trenutno še poteka ogled kraja prometne nesreče, prisotna sta tudi pristojni državni tožilec in preiskovalni sodnik. Po zaključenem ogledu bo predvidoma znanih tudi več podrobnosti o okoliščinah nesreče.

Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Solkan-Plave zaprta, obvoz je prek Goriških Brd.