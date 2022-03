Na Švedskem v napadu na srednji šoli ubiti dve zaposleni

Iz mesta Malmö na jugu Švedske poročajo o nasilnem incidentu na eni tamkajšnjih srednjih šol, v katerem sta umrli dve ženski. Po navedbah policije gre za zaposleni na šoli, stari med 50 in 60 let, ki sta umrli v nasilnem dejanju. Zaradi suma umora so pridržali 18-letnega učenca, ki naj bi deloval sam.

Po poročanju časnika Aftonbladet naj bi učenec ženski napadel s sekiro in nožem, medtem ko policija za zdaj ni uradno razkrila, kaj točno se je v ponedeljek pozno zvečer dogajalo na šoli, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Domnevni napadalec je po poročanju medijev po dogodku sam poklical policijo in povedal, kaj je storil, kje se nahaja ter da se bo mirno predal. FOTO: Johan Nilsson/AFP

Po navedbah lokalnega radia SVT so bili učenci zvečer na šoli zato, ker so pripravljali muzikal. Na šoli je bilo menda okoli 50 ljudi.

Domnevni napadalec je po poročanju medijev po dogodku menda sam poklical policijo in povedal, kaj je storil, kje se nahaja ter da se bo mirno predal. Kmalu zatem so ga prvi policisti, ki so prispeli na prizorišče, menda tudi mirno pridržali.

Na srednjo šolo Latinskola je sicer zvečer prihitelo več policijskih in reševalnih vozil in omenjeni ženski so prepeljali v bolnišnico, a sta očitno kasneje podlegli poškodbam. FOTO: Johan Nilsson/AFP

Na srednjo šolo Latinskola v središču tretjega največjega švedskega mesta je sicer zvečer prihitelo več policijskih in reševalnih vozil in omenjeni ženski so prepeljali v bolnišnico, a sta očitno kasneje podlegli poškodbam.

Kot še dodaja DPA, ni jasno, ali je morda incident povezan z vse hujšim nasiljem kriminalnih tolp, ki se na Švedskem, vključno z mestom Malmö, nevarno krepi in je že večkrat vodilo v strelske obračune in eksplozije.