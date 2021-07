Na Švedskem v nesreči manjšega letala devet mrtvih

FOTO: Reuters

Na Švedskem je v četrtek takoj po vzletu v kraju Orebro, slabih 200 kilometrov zahodno od Stockholma, strmoglavilo in zagorelo manjše letalo. Pri tem je po informacijah policije umrlo vseh devet ljudi na krovu letala.»Gre za hudo nesrečo. Umrli so vsi, ki so bili na letalu,« je na svoji spletni strani danes zapisala policija.Na letalu DHC-2 Turbo Beaver je bilo sicer poleg pilota osem padalcev. Letalo se je zrušilo nedaleč od vzletne steze na letališču v Orebru in zagorelo.Švedski premierje na twitterju sporočil, da je z veliko žalostjo izvedel tragično novico ter da je v mislih z žrtvami in njihovimi svojci.Podobna nesreča se je na Švedskem zgodila leta 2019, ko se je prav tako kmalu po vzletu pri kraju Umea zrušilo letalo s padalci. Tudi takrat je umrlo devet ljudi. Kasnejša preiskava je pokazala, da je bilo letalo neustrezno natovorjeno.