Nad brata na silvestrovo kar z dvema nožema

Na krškem okrožnem sodišču je bil na sedem let zapora obsojen 46-letni Andrej Hode z Rateža pri Novem mestu, ki je na silvestrovo z nožem napadel brata Ernesta in ga tako hudo poškodoval, da ga je rešila le hitra zdravniška pomoč. Krivdo je namreč priznal in zaprosil za predčasno prestajanje zaporne kazni.

Zgodilo se je na zadnje silvestrovo, ko sta se že popoldne brata Andrej in Ernest sprla, sledili so jezni Andrejevi SMS bratu, v katerih je zapisal, da ga bo zaklal. Nekaj pred polnočjo je Andrej odšel od doma; v družinski hiši na Ratežu Ernest živi zgoraj, starša v pritličju, Andrej pa v kleti.

Domov se je pijan vrnil okoli dveh zjutraj, in ker so bila vrata zaklenjena, jih je odprl Ernest, ki je takrat nazdravljal pri starših. Med bratoma je znova počilo, prepir je prerasel v prerivanje, nato pa je Andrej odšel v svoje stanovanje in se vrnil z večjim kuhinjskim nožem, podobnim manjši mačeti, z rezilom, dolgim 25 centimetrov.