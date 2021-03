Najprej ustrelil 57-letno partnerko in si nato sodil sam

Samo dan po umoru in poskusu umora v bližini Žalca so morali zaradi umora celjski policisti znova ukrepati. V Šentvidu pri Grobelnem je 61-letnik ustrelil svojo 57-letno partnerko, nato pa se umaknil v stanovanjsko hišo. Ženska je ležala pred vhodom v zgradbo, ko so se tja pripeljali policisti.Kot je povedal pomočnik vodje kriminalistične policije Policijske uprave Celje, so malo pred pol šesto popoldne dobili obvestilo o streljanju v Šentvidu pri Grobelnem: »Na kraj smo takoj napotili več patrulj, saj je šlo za izjemno nevaren postopek. Policista Policijske postaje Šmarje pri Jelšah sta ob prihodu na kraj dogodka, ustreljeno žensko odnesla na varno in jo predala predstavnikom nujne medicinske pomoči ZD Šmarje pri Jelšah, ki smo jih zaradi nevarnega postopka opremili z neprebojnimi jopiči.«Slapnik je dejal, da so policisti pozivali moškega, naj odloži orožje. Ko pa so vstopili v hišo, so ugotovili, da je ustrelil še sebe, a je ob prihodu policistov še kazal znake življenja. Zanj so takoj organizirali helikopterski prevoz, vendar je poškodbam podlegel. Slapnik je odgovoril, da poka policisti niso slišali, tako da se je moški najverjetneje ustrelil, še preden so se policisti približali hiši.Policija obvestila še zbira, kot je dejal Slapnik, pa je moški s kratkocevnim orožjem partnerko ustrelil zaradi dlje trajajočih nesoglasij v družini. Pištole sicer ni imel prijavljene, družine pa policija v preteklosti ni obravnavala zaradi družinskega nasilja.Kot so sporočili iz Policijske uprave Celje, so na tem območju lani obravnavali 316 kaznivih dejanj nasilja v družini, v letu 2019 311, leta 2018 pa 319. Letos so izrekli 49 ukrepov prepovedi približevanja žrtvam družinskega nasilja, lani so izrekli 287 ukrepov prepovedi približevanja. Poudarili so, da je nasilje pogosto prisotno tudi v navzven zelo urejenih družinah: »Vse žrtve nasilja znova pozivamo, naj vsako obliko nasilja takoj prijavijo policiji, le na ta način bomo lahko storili vse, da žrtev zaščitimo in proti storilcu pravočasno ukrepamo.«