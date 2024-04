Namesto odškodnine po 24 letih pravdanja le velikanski stroški

V nadaljevanju preberite:

Morda je 13 za marsikoga srečno število, za Zemirja Begića to zagotovo ni. Semičan, ki je pred dobrima dvema desetletjema oral ledino s proizvodnjo konopljinega piva, nato pa so njegove načrte prekrižali in zatrli postopki državnih organov, je te dni prejel novo sodbo, že 13. po vrsti, s katero je novomeško okrožno sodišče v celoti zavrnilo njegov tožbeni zahtevek za poplačilo škode.