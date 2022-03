Napadel ga je s pohodnimi palicami in z železnimi grabljami

V nadaljevanju preberite:

Na okrožnem sodišču v Kranju so zaradi poskusa uboja na šest let zapora obsodili Joška Šinkovca, ki je sredi avgusta lani s pohodnimi palicami in železnimi grabljami v stanju nebistveno zmanjšane prištevnosti napadel moža svoje sestre. Obramba se bo na sodbo pritožila zaradi, po njihovem, bistvenih in materialnih kršitev postopka in neugotovljenega dejanskega stanja.