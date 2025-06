Nasilni profesor gre na prestajanje kazni

V nadaljevanju preberite:

Obtoženi je do svojih najbližjih »kazal visoko stopnjo agresivnosti, saj je bil do njih tako fizično kot psihično nasilen«, je pojasnilo sodišče. Eden od otrok ima še vedno tako globoke posledice, da bi mu z zaslišanjem na sodišču povzročali le še dodatno škodo, zato ga o tem niso spraševali. Nanj je oče pogosto kričal in zahteval, da se mora duhovno povezati z njim. Oziroma da mora postati bojevnik in dihati kot bojevnik. Deček, bilo je v začetku prejšnjega desetletja, je to vzel tako dobesedno, da je začel močno hiperventilirati, tako da je imel mravljinčaste okončine ter je zvijal dlani in stopala. Pred njim je leta 2012 tudi pretepel starejšega sina, in to samo zato, ker je zaradi njega začel navijati za nogometni klub Real Madrid. Klofuti takrat ni mogel uiti niti sam. »Ali boš še navijal za ta klub?« ga je ob tem spraševal oče. Sin mu je ves prestrašen in jecljajoč odgovarjal: »Ne, saj ne bom več.«