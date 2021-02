Nekdanji tajnik mariborske univerze obtožen šikaniranja

Okrožno državno tožilstvo je januarja zoper nekdanjega tajnika Univerze v Mariboru vložilo obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu, v okvir katerega je zajeta tudi žaljiva komunikacija seksualne narave, poroča današnji Večer.Kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu so mariborski kriminalisti zoper tri nekdaj vodilne na mariborski univerzi podali leta 2018.V predkazenskem postopku so ugotovili, da so ti od sredine leta 2015 do konca leta 2016 na različne načine izvajali šikaniranje do svojega podrejenega. Omejevali naj bi ga pri opravljanju delovnih nalog, ki so jih sicer od njega zahtevali, prav tako so ga očitno ovirali pri njegovem delu.Kot so spomnili pri časniku, je mobing, ki naj bi ga Lorenčič izvajal nad svojima pomočnikoma, potrdila tudi posebna univerzitetna komisija. Zadeva se je končala tako, da sta bila sodelavca z novo sistemizacijo degradirana, Lorenčič pa premeščen na drugo delovno mesto. Kasneje je na univerzi tudi izgubil službo, a pod drugim vodstvom in zaradi drugega prestopka.