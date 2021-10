Nesreča pri Hotinji vasi usodna za kolesarja

Nesreča pri Hotinji vasi, o kateri so javnost obvestili že 14. septembra, je bila za kolesarja usodna, so danes sporočili mariborski policisti.



Do nesreče je prišlo, ko je 71-letna voznica osebnega avtomobila na lokalni cesti Hotinja vas–Dravski Dvor prehitevala 80-letnega kolesarja, ki je takrat v križišču že zavijal v levo in bil v času trčenja na nasprotnem smernem vozišču. Zaradi nepravilnega prehitevanja sta s kolesarjem trčila, po trčenju pa je voznica zapeljala v levo in trčila še v prometni znak.



Hudo poškodovanega kolesarja so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, od koder so policiste danes obvestili, da je umrl. Policisti bodo voznico osebnega avtomobila ovadili pristojnemu tožilstvu, je še sporočil predstavnik Policijske uprave Maribor Miran Šadl.



V letošnjem letu je na cestah na območju PU Maribor v prometnih nesrečah umrlo že 19 ljudi. V primerljivem obdobju lanskega leta je umrlo 13 ljudi, v celotnem letu 2020 pa 15.

