Nihče si ne more predstavljati, da bi se nasilnež jeseni vrnil v šolo

Potem ko je na Osnovni šoli Velika Dolina v občini Brežice romski učenec 10. junija v razredu napadel osmošolca in ga hudo poškodoval, je danes v Brežicah potekalo delovno srečanje med predstavniki različnih institucij, ki sodelujejo na področju te problematike. »Predstavniki iz lokalne skupnosti so zastavili dve glavni vprašanji – ali bo z novim šolskim letom nasilni učenec odstranjen iz šole in kdaj bodo uvedene sistemske spremembe za reševanje čedalje bolj pereče romske problematike,« so sporočili z brežiške občine in dodali, da so se vsi prisotni strinjali, »je treba pospešiti vse aktivnosti za razreševanje konkretnega dogodka, saj si nihče ne more predstavljati, da bi se ta otrok jeseni vrnil na šolo«.

Če bi se nasilni otrok vrnil v šolo, bi s tem ostalim sporočili, »da lahko delaš kar hočeš in ti nihče nič ne more, zato vsi pričakujejo ustrezne sankcije. Poiskati bo treba tudi dolgoročno rešitev za preprečevanje nasilja, ki je pogosto povezano z romsko problematiko. V lokalnem okolju se zapirajo gostilne, ljudje si ne upajo pripravljati določenih prireditev, krajni se počutijo ogrožene.«

Policija je obljubila okrepitve na terenu, še posebej tam, kjer so nasilni incidenti pogosti.

»Župan Ivan Molan je poudaril, da so nujne čimprejšnje sistemske rešitve, ki ob vseh pravicah od upravičencev zahtevale tudi odgovornost in izpolnjevanje dolžnosti. Glede konkretnega primera učenca, ki je izvajal nasilje v šoli, pa so bile s strani ministrstva in centra za socialno delo predstavljene možnosti, da se pravica do izobraževanja učencu lahko zagotovi na več načinov, eden od teh je tudi namestitev v ustrezni instituciji, ta odločitev je v pristojnosti sodišča in stroke,« so še sporočili z brežiške občine.

Poleg članov brežiškega varnostnega sosveta so na srečanju sodelovali predstavniki treh pristojnih ministrstev, in sicer Helga Dobrin, državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve, Janja Zupančič, državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, in Peter Dirnbek Vatovec, sekretar v kabinetu ministra na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Slednji je dejal, da bo jeseni v obravnavi sprememba zakonodaje, ki naj bi na dolgi rok zagotovila rešitve. Po njegovih besedah ima ministrstvo na voljo tako finance kot kadre, pri spremembi zakonodaje pa so strokovno osredotočeni na dogovor o reševanju socialne problematike.