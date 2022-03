Nož po dogodku odvrgel neznano kam

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je s predobravnavnim narokom začelo sojenje 21-letnemu Aleksandru Božinoviću, ki mu tožilka Jasmina Vesel očita poskus uboja. Pred gostinskim lokalom Parlament Pub naj bi 22. oktobra lani, med 23.55 in 23.57, z ostrim koničastim predmetom z rezilom porezal dve leti mlajšega Marka P. po levi nadlahti in ga zabodel v predel trebuha.

Napadeni je utrpel vbodno rano skozi trebušno steno s poškodbo rebrnega hrustanca na desni strani in predrtjem želodca. »Zaradi predrtega želodca je tako obstajala nevarnost, da bi se lahko razvila sepsa, v nevarnosti pa je bilo tudi njegovo življenje. Zaradi pravočasno nudene zdravniške pomoči in opravljene operacije, v kateri so mu prerezano steno želodca prešili, rebrni hrustanec pa zašili, poškodbam ni podlegel,« je sklenila tožilka.

Ker Božinović včeraj krivde ni priznal, se bo sojenje z njegovim zagovorom začelo 13. aprila.