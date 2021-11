O umoru za zaprtimi vrati

Da se je s 77-letnim Stanislavom Leskovarjem iz okolice Oplotnice težko sporazumevati, se je prepričala tudi sodnica Simona Murko, ko je obtoženega umora njegove leto dni mlajše nekdanje žene Terezije spraševala o morebitni izključitvi javnosti.

»Ugotovi se, da obtoženec zelo slabo sliši in da na vprašanja odgovarja tiho in zelo nerazločno,« je za zapisnik navajala sodnica. Vendar je imel Leskovar o tem, ali so na sojenju lahko navzoči novinarji ali ne, zelo jasno mnenje: »Naj bodo prisotni. Zakaj pa ne.«

Tajnemu sojenju je nasprotoval tudi okrožni državni tožilec Tilen Ivič, zagovornik obtoženega odvetnik Jure Ivančič pa je bil drugačnega mnenja: »Ker bo govor o zdravstvenem stanju obtoženega, naj se javnost izključi za čas zaslišanja obeh izvedencev.« Sodnica je po premisleku na presenečenje vseh razglasila, da bo tajna celotna glavna obravnava. »Ker bo tudi med zaslišanjem drugih prič govor o zdravstvenem stanju pokojne in obtoženca in o njunem intimnem življenju.«

O zdravstvenem stanju obtoženega sta včeraj za zaprtimi vrati govorila izvedenca psihiatrične stroke Mladen Vrabič in Bojan Filipič. Kot smo izvedeli, sta se strinjala v več pogledih. Oba sta ocenila, da je Leskovar sposoben spremljati sojenje in sodelovati na glavni obravnavi. Neuradno pa naj bi se strinjala tudi, da je bil v času umora, februarja letos, neprišteven. V tem primeru bi sledil predlog tožilstva o izreku varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja, ki pa lahko traja najdlje pet let.

»To imamo v mislih, vendar je treba pred tem z izvedencema razjasniti še nekaj podrobnosti,« je na poizvedovanje pred sodno dvorano dejal Ivič. Kaj natančno je imel v mislih, nam ni želel razkriti, beseda pa je, po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah, tekla o ponovitveni nevarnosti; eden od izvedencev naj bi v mnenju zapisal, da ta pri obtoženem sploh ne obstaja. Če je včeraj ponovil svoje prepričanje in o tem prepričal vse vpletene stranke, obstaja celo možnost, da bo Leskovar ostal nekaznovan. Kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati, pa bo znano šele, ko bo (javno) znana odločitev sodnice.