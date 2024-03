Objestno divjanje po garažni hiši v Ljubljani opazovala velika množica

V soboto zvečer je v garažni hiši pri nakupovalnem središču Supernova na Rudniku v Ljubljani prišlo do objestne vožnje več voznikov. Na kraju se je zbralo več sto ljudi, ki so divjanje opazovali in ovirali uporabo garažne hiše, zaradi česar je posredovala policija, poročajo spletni mediji. Posnetek dogajanja je zaokrožil tudi na družbenih omrežjih.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so za STA potrdili, da so bili v soboto v večernih urah obveščeni o večji množici ljudi z vozili v garažnih hiši na območju Rudnika.

Na kraju se je zbralo več sto ljudi, ki so opazovali dogajanje, povzročali hrup in onemogočali vožnjo uporabnikom garažne hiše, zato je bilo v garažno hišo napotenih več policijskih patrulj.

Policisti razdelili plačilne naloge

Policisti so pri tem ugotovili več cestnoprometnih kršitev, največ s področja tehnične brezhibnosti vozil in obvezne zimske opreme, zato so kršiteljem izdali plačilne naloge.

Obravnavali so tudi prometno nesrečo, ki jo je povzročil eden od voznikov. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo je trčil v železne stebričke, nato pa še v betonski steber. V nesreči ni bil poškodovan, je bil pa zoper njega uveden prekrškovni postopek.

Kot so navedli na PU Ljubljana, zdaj nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje identitete kršiteljev. V primeru dodatno ugotovljenih kaznivih ravnanj bodo ustrezno ukrepali, so napovedali.

Ob tem so opozoriti, da je tovrstno početje lahko izredno nevarno, saj voznik z objestno vožnjo ogroža ne le sebe, temveč tudi vse ostale na kraju.

»Prav nesreča, ki so jo policisti obravnavali, kaže na to, kako hitro lahko do nesreče pride, zgolj naključje pa je, da v tej nesreči ni bil nihče poškodovan. Vse voznike tako pozivamo, da pri vožnji upoštevajo cestno prometne predpise in poskrbijo za tehnično brezhibnost svojih vozil, saj lahko le tako največ prispevajo k prometni varnosti vseh udeležencev v prometu,« so sklenili.