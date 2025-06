Obramba na sojenju za prostitucijo grozi s predlogom za razrešitev sodnika

Na koprskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevala obravnava proti četverici, obtoženi izkoriščanja prostitutk v nočnem lokalu v Križu pri Sežani. Odvetniki obrambe so na njej med drugim opozorili, da jim je kršena pravica do obrambe, saj da obramba ni pravočasno obveščena o tem, katere priče bodo kdaj pričale.

Kot sta dejala predstavnika obrambe, se na tak način ne morejo ustrezno pripraviti na zaslišanje posamezne priče. Dodala sta, da sodni spis obsega več tisoč strani, zaradi česar s seboj ne prinašajo vseh listin.

Zaplet s špansko govorečo pričo

Sodnik je pojasnil, da priče prihajajo z različnih območij, tudi iz tujine. Zato večkrat pride do odsotnosti napovedanih prič, posledično pa naknadno povabijo druge, je dejal. V obrambi se s to razlago niso strinjali. Če se bo takšno dogajanje nadaljevalo, bodo predlagali razrešitev sodnika, so napovedali.

Do zapleta je sicer prišlo tudi danes. Na obravnavi je bila namreč prisotna ena od špansko govorečih prič, ki naj bi delala v spornem nočnem lokalu, a so morali čakati na sodnega tolmača za španski jezik. Ta je bil namreč po napaki sodišča na obravnavo povabljen ob poznejši uri. Na današnji obravnavi pa so tako nadaljevali branje listin.

Na zatožni klopi so Boštjan Zahrastnik, Simon Macarol, Danijel Guštin in Stanko Kutnjak. Kot so aprila poročale Primorske novice, tožilstvo meni, da so kaznivo dejanje zagrešili v hudodelski združbi. To naj bi potekalo pod vodstvom Macarola, ki je tudi solastnik nepremičnine, v kateri je med letoma 2009 in 2017 deloval nočni klub Klet.

V klubu naj bi za prostitucijo izkoriščali 18 žensk, tudi tujke iz revnejših okolij. Kot so še poročale Primorske novice, naj bi v vlogi delodajalcev nastopala Macarol in Zahrastnik, ki je imel podjetje, registrirano za zaposlovanje. Guštin in Kutnjak naj bi delovala kot natakarja, hkrati pa sodelovala pri nadzoru prostitutk.

Obdolžena četverica zanika kakršnokoli vpletenost v trgovino z ljudmi in organizacijo prostitucije. Kutnjak in Guštin sta v preiskavi večkrat poudarila, da sta bila le natakarja, Zahrastnik pa je dejal, da je trgovina z ljudmi zločin, so še navedle Primorske novice.