Obžaluje dan, ki mu je za vedno spremenil življenje

Na dve leti in osem mesecev zapora je bil včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen 26-letni Mariborčan Gregor Mitev, ki je že sredi maja priznal več kaznivih dejanj, zagrešil pa jih je na nasilnih protestih 5. novembra lani. Mitev je dejanja obžaloval in se opravičil oškodovancem. Ti so zaradi poškodb in škode na snemalni opremi priglasili premoženjsko-pravne zahtevke.