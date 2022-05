Odvzeli za dobrih 300 tisočakov umazanega imetja

V nadaljevanju preberite:

Specializiranemu državnemu tožilstvu je uspelo s tožbo Alešu Zupančiču iz Most pri Komendi in sotoženima odvzeti za dobrih 300 tisočakov premoženja, ki si ga je po ugotovitvah sodišča pridobil z nezakonitimi posli z drogo. Zupančič, z vzdevkom Kapo in Bazenar, je bil namreč pred leti že obsojen zaradi pečanja z mamili, trenutno pa se na ljubljanskem okrožnem sodišču brani očitkov, da je bil od leta 2019 vodja velike kriminalne združbe, ki se je ukvarjala z mamili.

Zupančič je bil 2018 na celjskem sodišču po priznanju krivde obsojen na dve leti trajajočo kazen vikend zapora in denarno kazen. Specializirano tožilstvo je po opravljeni finančni preiskavi zoper Zupančiča, povezane osebe Sandro Sever in družbo Lubrio junija 2019 vložilo tožbo po zakonu o odvzemu nezakonitega premoženja (Zopni) in zahtevalo odvzem skupno petih parcel (dve v katarski občini Zalog, dve v Mostah, ena v Studorju), poslovnega deleža v družbi Lubrio, denarnih sredstev na bančnih računih v NLB in avtomobila VW golf.