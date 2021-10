Opozarjala naj bi na nelikvidnost in ostala brez službe

Nekdo laže

je morala 11. decembra lani zapustiti pisarno v Splošni bolnišnici Celje (SBC). Dobila je izredno odpoved, ker naj bi kršila določila o bolniškem staležu ter zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Zatrdila je, da je o vseh spornih osebnih povezavah direktoricaseznanjena. Direktorica je menila drugače, a elektronska pošta je pritrdila Vesni Lavrič. Celjsko delovno sodišče čaka težka naloga.Celjska bolnišnica je pri programski opremi sodelovala z družbo Pro-bit, katere direktor in večinski lastnik je. Ko so v bolnišnici pripravili še en javni razpis za programsko opremo, je bila v izbirno komisijo imenovana tudi Vesna Lavrič. V bolnišnici ji očitajo, da se ni izločila iz postopka, čeprav je prijateljevala z Gobcem, prav od nje naj bi odtekale informacije h Gobcu. Njihove domneve so še okrepile ugotovitve detektiva, ki je Vesni Lavrič sledil tri tedne.Vodstvo SBC je pojasnilo, da ni bilo druge možnosti kot izredna odpoved. Odvetnik SBCje pojasnil, da je predsednica komisije22. oktobra lani vse člane izbirne komisije obvestila, da bodo nadaljevali zaprti postopek javnega naročanja. »Naslednje jutro je prišlo sporočilo Vlada Gobca iz Pro-bita, v katerem je pozval bolnišnico, da ga pozovejo k podaji ponudbe. To kaže, da so iz komisije odtekale informacije in je tožnica posredovala informacije Gobcu, glede na njun odnos,« je dejal Lep. Nekaj dni pozneje je prišel še dopis odvetniške pisarne, s katero sodeluje Gobec, z opozorilom, da bolnišnica postopkov ne vodi pravilno. To je bil za vodstvo še en dokaz, da informacije uhajajo.Vesna Lavrič je zatrdila, da je tako Margareto Guček Zakošek kot Barbaro Gradišnik opozorila, da ne more biti v komisiji. »Gučkovi sem povedala, da sem osebno povezana z direktorjem Pro-bita. Pa mi je odgovorila, da so v Sloveniji vsi povezani. Po elektronski pošti sem obvestila obe.« Margareta Guček Zakošek je to zanikala: »Nikoli mi ni povedala, da je v razmerju z gospodom Gobcem.« Vodja kadrovsko-pravne službeo elektronski pošti ni vedela ničesar. »Vem pa, da je direktorici povedala, da iz osebnih razlogov ne bi bila v komisiji. Ko jo je direktorica vprašala, zakaj ne, ni odgovorila.«Odvetnik Vesne Lavričje sodišču pokazal sporno elektronsko pošto, da »iz osebnih razlogov ne more biti v komisiji«. Dodal je, da je Margareta Guček Zakošek odgovorila, »da sta se z Lavričevo pogovorili, da zadržka v tem trenutku ni, če pa bi ocenila, da se mora umakniti, se bo izločila«. Izločila se ni. Junija lani je še podpisala izjavo o nepristranskosti, ko je nov podpis izjave zahteval vršilec dolžnosti direktorja, kardiolog, podpisa niso dočakali.Vesna Lavrič je dejala, da je vodstvo večkrat opozorila na problem likvidnosti bolnišnice, Gobcu pa ni povedala ničesar. To je potrdil tudi Gobec. Dodal je, da je Pro-bit s SBC posloval, še preden je spoznal Vesno Lavrič, privilegirani pa niso bili. »Od 1. septembra 2020 uporabljajo naš program, pa po enem letu nimamo plačila. Če ne bi poznal Vesne Lavrič, bi sodelovali. Tako smo kolateralna škoda tega spora.« V spornem razpisu na koncu ni bil izbran nihče.