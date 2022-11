Opravičilo svojcem umorjenih pomočnikov izvršitelja

Tožilstvo 66-letnemu Branku Krklecu s Škofije v občini Šmarje pri Jelšah očita umor 27-letnega Aleksandra Klementa in 42-letne Nataše Zadravec Klement, pomočnikov sodnega izvršitelja, ko je bil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Ko sta februarja pozno popoldne prišla po avto, za katerega naj bi bila naslednji dan dražba, ju je s pištolo ustrelil. Krklec je danes prvič podal svoj zagovor, njegova žena Jožica pa je svojo izpovedbo iz preiskave spremenila tako, da se bolj sklada z zagovorom moža, ki ga vsak teden obiskuje.

Avto, po katerega sta prišla izvršitelja, je bil zarubljen že maja 2021. Ena dražba za sporno vozilo je že bila, in sicer kar na domu Krklečevih na Škofiji, a takrat nikogar od njiju ni bilo doma. Pomočnika sodnega izvršitelja sta tako februarja po avto prišla že dan pred dražbo. O tem, kakšne so pristojnosti in kako v posameznih primerih ukrepajo izvršitelji in njihovi pomočniki, bo v tem postopku zagotovo še kar nekaj govora.

Krklec je na današnjem začetku sojenja, potem ko je na predobravnavnem naroku zanikal krivdo po obtožnici, v zagovoru, ki ga v preiskavi ni podal, dejal, da sta pomočnika izvršitelja svoj avto skrila in peš prišla pred hišo, da sploh nista pozvonila in se nista predstavila. Dodal je, da ga je moški napadel. »Videl je, da imam pištolo. Ustrelil sem v zrak, mislil sem, da se bo ustrašil.« Nato sta se še prerivala, potem naj bi ga Klement poškropil s solzivcem, Krklec pa je za tem oba ustrelil v glavo. Klement je bil mrtev takoj, njegova teta Nataša Zadravec Klement pa je umrla nekaj ur kasneje v bolnišnici.

Spomin

Krklec je dejal, da je na dan dogodka spil več kot liter alkohola, in da ga vsi poznajo kot zabavnega človeka, ki nikoli ni bil nasilen. Sodni izvedenec psihiatrične stroke je menil drugače, in sicer, da je Krklec samovšečen in narcisoiden, zanj je agresiven odnos normalen. Krklec, ki na vprašanja sodišča in okrožne državne tožilke Maje Lajh ni odgovarjal, je sklenil: »Svojcem bi se rad opravičil za to dejanje. Moje sožalje.«

Marjan Zadravec Klement, mož umorjene, je usodnega dne dejansko prvi pritekel na kraj dogodka, saj je ženo in njenega nečaka čakal ob cesti. Kot je povedal v preiskavi, je slišal tri zaporedne strele, nato je odšel k hiši, kjer je videl oba ležati na tleh. Aleksander je bil negiben, žena je še hropla. V preiskavi se je spomnil, da je takrat Krklec dejal: »No, kaj je mladi mož, se je zdaj to splačalo?« Zadravec Klement je dejal, da na storilca ni jezen: »Načeloma mu oprostim, moram živeti dalje zaradi sedemletnega otroka. Vem, kakšne so izvršbe, vsakemu živci popustijo, vem, kakšni so nekateri izvršitelji. Vem pa tudi, da bo s tem dejanjem moral živeti gospod sam. Opravičilo ne bo nič pomagalo, saj Nataše in Saša ne bo nazaj.«

Pomočnika sodnega izvršitelja sta prišla po zarubljeni avto in ostala brez življenja. FOTO: Mojca Marot

Spomin Krklečeve žene Jožice pa je danes precej drugačen, kot je bil v preiskavi. Takrat je dejala, da sta se Aleksander in njen mož prerivala, potem ga je pomočnik izvršitelja poškropil s solzivcem, nato je mož trikrat ustrelil. Danes pa je trdila, da je mož najprej izstrelil opozorilni strel, nato sta se prerivala, moža so poškropili s solzivcem, potem pa je oba ustrelil.

Tožilka Maja Lajh je opozorila: »Žena je danes izpovedovala drugače kot med preiskavo. Po njenih navedbah je razlog v tem, da se zdaj po vsem tem času bolje spominja dogodkov, kar je po mnenju tožilstva povsem neverjetno in nesprejemljivo. Dejstvo pa je, da je, kot je sama povedala, bila v tem času na obiskih pri obtožencu. Njena zgodba se zdaj tudi bolj sklada z zagovorom, ki ga je podal, in menim, da je zagotovo bil v tem smislu, da sta se verjetno tudi kaj pogovorila, spremenjen njen zagovor.«

Sojenje se bo nadaljevalo 23. novembra. Krklecu grozi najmanj 15 let zapora.