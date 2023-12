Orožje iz Slovenije pristalo v brazilskih favelah

V nadaljevanju preberite:

V treh letih naj bi paragvajsko podjetje iz Slovenije in Hrvaške ter Češke in Turčije od proizvajalcev naročilo in dobilo 43.000 kosov orožja v vrednosti 225 milijonov evrov. Podjetje naj bi vodila Argentinec Diego Dirisio in njegova žena, bivša manekenka Julieta Nardi, za katera je Brazilija že izdala mednarodna priporna naloga. Dirisio naj bi koordiniral čezoceanske nakupe in transport, nato so z orožja pobrusili serijske številke, orožje pa je potovalo k posrednikom na paragvajsko-brazilski meji. Paragvajci so v njunem domovanju našli zgolj njun arzenal orožja različnih kalibrov.