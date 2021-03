Oškodovanka v ljubezenski prevari goljufu nakazala 20.000 evrov

Na Policijski postaji Sežana so v zadnjih mesecih prejeli kar tri prijave goljufije z istim načinom storitve. Gre za tako imenovano ljubezensko prevaro, ko neznanec z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravi v zmoto oškodovanko, ta pa mu lahkoverno nakaže denar.V prvem primeru je ženska nakazala 500 evrov, kolikor naj bi bila pristojbina za ladijsko pošiljko, s katero naj bi ji internetni ljubezenski prijatelj poslal dragoceno pošiljko iz Jemna. Plačilo je bilo izvedeno na račun v Turčiji, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. V drugem primeru je oškodovanka nakazala skupaj 20.000 evrov za zavarovanje pošiljke, ki naj bi ji jo poslal internetni ljubezenski prijatelj. Plačilo je bilo izvedeno na različne banke v Italiji.V tretjem primeru, ki ga obravnavajo policisti, pa je oškodovana ženska za prejem pošiljke nakazala skupaj 6357 evrov, s katerimi naj bi plačevala različne prijavnine, kotizacije in podobno. Izvedla je tri plačila na različne bančne račune na Poljskem.Storilci v tovrstnih goljufijah običajno oškodovance najdejo oziroma kontaktirajo na družbenih omrežjih (najpogosteje gre za omrežji facebook in instagram) ter kasneje z njimi komunicirajo prek aplikacij messenger, skype, viber, whatsup in podobno. Običajno komunicirajo pisno, lahko tudi pokličejo, opozarjajo policisti.Predstavijo se kot vojaki na mirovnih misijah, zdravniki, delavci na naftnih ploščadih, predvsem pa imajo dobro pripravljeno zgodbo (so osamljeni in premožni), pošiljajo fotografije in želijo vzpostaviti čim bolj intimen odnos. Tovrstno pisanje in kontaktiranje lahko trajata več mesecev ali celo let, saj želijo od žrtve pridobiti zaupanje. V nekem trenutku pa začnejo prositi za denar z izgovorom, da bi prišli na obisk, da potrebujejo za urejanje poti, vizume, razne druge dokumentacije in podobno.Goljufi od žrtev najraje zahtevajo plačevanje prek plačilnih sistemov Western Union ali MoneyGram, ki sta namenjena hitremu prenosu denarja. Včasih gre tudi za nakazila na bančne račune v tujini, ki pa praviloma pripadajo tako imenovanim denarnim mulam. Te denar takoj po prejemu dvignejo in po drugi poti pošljejo naprej. Sled za denarjem se v vsakem primeru zelo hitro izgubi, prevarante je praviloma nemogoče izslediti.Pri Policiji so v letu 2020 obravnavali 37 tovrstnih kaznivih dejanj, s katerimi je bila povzročena škoda v višini približno 900.000 evrov, v letu 2021 pa so do 10. marca letos obravnavali 13 tovrstnih kaznivih dejanj s skupno škodo približno 15.000 evrov.Če ste se prepoznali v zgornjem opisu, vam policisti svetujejo, da nemudoma in v celoti blokirate vso komunikacijo z goljufi. Blokirajte jih na facebooku in skypu, ne odgovarjajte na njihove klice in elektronska sporočila. Z njihovega stališča naj je videti, kot da ne obstajate več. Če pa ste že nakazali denar, zadevo čim prej prijavite na najbližji policijski postaji.