Otipaval in poljubljal mladoletnico

Priznal krivdo

Fizioterapevt, ki je pred leti sodeloval z enim izmed ljubljanskih športnih klubov, ima odslej v kazenskem listu zapisano pogojno obsodbo. Ljubljansko okrožno sodišče ga je namreč po priznanju krivde spoznalo za krivega kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti mladoletne športnice z zlorabo položaja.Šlo je za enkratni dogodek, ki se je zgodil v začetku julija 2016, ko se je v klubskih prostorih neprimerno dotikal takrat 17-letnega dekleta, češ da ji bo zmasiral stopala. Najprej ji je rekel, naj leže na trebuh in ji začel masirati stopala, nakar je z rokami šel čedalje višje, do njene zadnjice. Rekel ji je, naj sleče majico in odpne nedrček, nato pa, naj gre na kolena, češ da je to bolje za hrbtenico. Ob dotikanju ji je naročil, naj se obrne ter ji dal zelo majhno brisačo, da si je zakrila prsi, a je med masiranjem brisača zdrsnila, z rokami pa je zašel tudi pod spodnjice. Ko si je med masažo vratu z brisačo zakrila prsi, ji je rekel, naj jo spusti. Ko pa se je oblekla in napotila iz prostorov, jo je ustavil in jo dvakrat poljubil na usta in lica, je tožilstvo spolno nadlegovanje opisalo v obtožbi.Dekle je o neprimernem ravnanju približno 30 let starejšega fizioterapevta, ki je prej sodeloval tudi z nekaterimi drugimi športnimi društvi, povedalo odraslim v klubu, potem pa je stekel postopek. Ljubljansko okrožno državno tožilstvo je obtožbo vložilo oktobra 2017 in ga posadilo na zatožno klop, z obtožbo kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja na škodo osebe, starejše od 15 let.Potem ko je na predobravnavnem naroku priznal krivdo, mu je sodišče na naroku za izrek kazenske sankcije lanskega novembra izreklo dogovorjeno kazen, in sicer leto dni zaporne kazni, ki pa mu je ne bo treba prestati, če v preizkusni dobi dveh let ne bo zagrešil novega kaznivega dejanja. Oškodovanki mora po odločitvi sodišča plačati premoženjskopravni zahtevek v višini 800 evrov v 12 obrokih, plačati mora stroške kazenskega postopka, svojega zagovornika in oškodovankine pooblaščenke. Ker so se stranke po obrazložitvi sodbe odpovedale pravici do pritožbe, je postala ta pravnomočna že po izreku sankcije. I. R.