Otroku niso mogli več pomagati

Na Policijski upravi Maribor so okrog 12.30 prejeli obvestilo o dogodku na območju PU Maribor - kot smo izvedeli, se je tragedija odvila v Termah Ptuj -, kjer se je v bazenu utapljal otrok. Po neuradnih informacijah Ptujinfo naj bi mu bilo komaj okrog sedem let in naj bi bil na praznovanju rojstnega dne.

Otroka so odpeljali v bolnišnico, a je kljub zdravstveni pomoči v bolnišnici umrl. Policisti intenzivno zbirajo obvestila o okoliščinah dogodka. Na kraju sta dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka.

Uprava za zaščito in reševanje je pred tem objavila, da se je nekaj pred 12. uro v Termah Ptuj na bazenih med plavanjem ponesrečila mladoletna oseba. Reševalci iz vode na bazenu so poškodovani osebi nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, ki so jo nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v Splošno bolnišnico Ptuj.

Vzrok tragedije še ni znan

Po poročanju Ptujinfo so se na tragični dogodek odzvale tudi Terme Ptuj, del skupine Sava Hotels & Resorts.

Kot so zapisali, je v vodnem parku Term Ptuj prišlo do tragičnega dogodka, v katerem je eden izmed otrok obležal nezavesten in je kasneje v bolnišnici umrl.

V podjetju so pretreseni izrekli sožalje družini in zagotovili, da je bilo v času dogodka v vodnem parku prisotno potrebno osebje.

Otroku so prvo pomoč takoj nudili reševalci iz vode, poklicali so reševalno vozilo, katerega osebje je pričelo z oživljanjem otroka. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer je kasneje umrl.

Predstavniki Term Ptuj sodelujejo v postopku s pristojnimi organi, so še zapisali v odzivu in dodali, da preiskava okoliščin še poteka, vzrok dogodka pa še ni znan.