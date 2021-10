Peljala prehitro in povzročila smrt matere

V nadaljevanju preberite:

»Že samo dejstvo, da je nekdo spoznan za krivega, da je s kaznivim dejanjem povzročil smrt svojega bližnjega, je takšna okoliščina, ki me osebno navaja na to, da je s takšnim bremenom težko živeti. In da je nadaljnja represivna intervencija države nepotrebna in neupravičena,« je v obrazložitvi sodbe za 49-letno Danielo Dimić povedal sodnik Marjan Pogačnik in ji kazen odpustil.

Dimićeva je sicer brez kakršnegakoli pomisleka na predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrožnem sodišču priznala, da je lanskega 30. avgusta sedla za volan svojega vozila, v katerem je po cesti med Lipljenami in Šent Jurijem vozila svojo 72-letno mamo, nato pa zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala z vozišča, kjer je nato z bokom trčila v drevo.

Tako voznico kot sopotnico so morali iz zvite pločevine s tehničnim posegom rešiti gasilci. Obe so takoj odpeljali v bolnišnico, kjer pa je 72-letnica zaradi poškodb umrla.