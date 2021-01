Peterica naj bi skupinsko posilila petnajstletnico

V nadaljevanju preberite:

V priporu na svojo nadaljnjo usodo čaka peterica mladeničev, ki naj bi skupinsko posilila mladoletno dekle. Pobudnik za to je bil 19-letnik, ki naj bi se sicer spravil še na 14-letno dekle in obe dejanji celo posnel ter posnetke razširil po spletu. Med preiskavo so domnevni posiljevalci vse zanikali.