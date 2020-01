Planinka umrla pri spustu z razgledne točke Babji zob

Na območju Kupljenika v okolici Bleda se je opoldne smrtno ponesrečila planinka. »Umrla je pri vračanju z razgledne točke Babji zob. Okoliščine kažejo na zdrs na spolzki podlagi in padec v globino,« je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave (PU) Kranj. Planince policisti ob tem opozarjajo, naj bodo previdni, še posebej pri spustih z vrhov.



»Zdrsi so v tem obdobju zelo pogosti, pa tudi gore dajejo varljiv varnostni vtis. Četudi pod snežno mejo ni snega, je teren zelo spolzek in zahteva veliko previdnost,« so zapisali pri PU Kranj in pozvali k varnemu obisku gora ter odgovornim ter premišljenim dejanjem.



»Planinci naj se zavedajo še, da je vračanje z gore običajno bolj nevaren del poti kot samo vzpenjanje,« so še opozorili. Planinka je sicer umrla na kraju padca. Kot so še dodali na kranjski policijski upravi, so odredili sanitarno obdukcijo.



Kupljenik je vas, ki leži na severnem pobočju Jelovice, nad desnim bregom Save Bohinjke in služi kot izhodiščna točka za vzpon na precej priljubljeni Babji zob, visok 1128 metrov.