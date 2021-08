Po avtocesti drvel z 236 kilometri na uro

Istega dne, ko so začele veljati spremembe in dopolnitve zakona o pravilih cestnega prometa, ki so prinesle nekaj popusta na kazni za prehitro vožnjo, so murskosoboški policisti zasačili voznika, ki je predpisano omejitev hitrosti prekršil za kar 126 kilometrov na uro.Kot je danes sporočilas Policijske uprave Murska Sobota, so policisti včeraj v sklopu aktualne preventivne akcije Hitrost izvedli poostren nadzor hitrosti na avtocesti A5 in zunaj naselja Dolinsko, v smeri proti Mariboru, ustavili 39-letnega državljana Madžarske. Ferarrija je pognal do 236 kilometrov na uro, kljub temu da je hitrost na avtocesti omejena na 110 kilometrov na uro. Privozil si je kazen 1200 evrov in devet kazenskih točk.Policisti so enako globo in enako število kazenskih točk naložili tudi Romunu, ki je na odseku Vučja vas–Murska vozil s hitrostjo 130 kilometrov na uro, čeprav je tamkajšnja omejitev hitrosti zaradi rekonstrukcije avtomobilske ceste le 60 kilometrov na uro.