Po nesreči v italijanskih Dolomitih malo upanja, da bi našli preživele

Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih v nedeljski nesreči na gori Marmolada v italijanskih Dolomitih, na kateri se je odlomil del ledenika in sprožil plaz ter zahteval najmanj sedem življenj. Iskanje s helikopterji in droni nadaljujejo, čeprav je le malo upanja, da je kdo od 13 pogrešanih preživel.

Reševalci so sporočili, da zaradi nevarnosti dodatnega lomljenja ledenika iskalno in reševalno akcijo izvajajo samo s preleti helikopterjev in brezpilotnih letalnikov s termičnimi kamerami nad krajem nesreče. Predstavnik gorskih reševalcev Giorgio Gajer je ocenil, da so možnosti, da bi našli preživele, skoraj nične, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki navaja italijanske medije.

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Po uradnih podatkih je v plazu več ton ledu in kamenja, ki ga je sprožil del ledenika, ki se je odlomil na 3343 metrov visoki Marmoladi, umrlo sedem ljudi, osem jih je poškodovanih, med njimi več huje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Med poškodovanimi sta 67-letni Nemec in 58-letna Nemka še vedno v težkem stanju.

Svojci pa pogrešajo 13 ljudi, vendar njihove navzočnosti na kraju nesreče še niso potrdili, poroča AFP.

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Italijanski premier Mario Draghi je v ponedeljek obiskal kraj nesreče, ki jo je deloma pripisal globalnemu segrevanju. V letoviškem kraju Canazei, ki leži pod ledenikom, je dejal, da mora vlada razmisliti o tem, kar se je zgodilo, in sprejeti ukrepe, da bi v prihodnje tovrstne nesreče preprečili ali da bi bila njihova verjetnost majhna.

Strokovnjaki nesrečo povezujejo s sedanjim vročinskim valom v Italiji, zaradi katerega je ledenik postal nestabilen, saj so temperature na 3000 metrih nadmorske višine dosegle deset stopinj Celzija. Tako visoke temperature ob začetku poletja so bile pred leti še nepredstavljive. Znanstveniki pogostejše in vse hujše vročinske valove pripisujejo globalnemu segrevanju, ki je posledica človeške dejavnosti.