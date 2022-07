Odlom ledenika v Dolomitih terjal smrtne žrtve

V italijanskih Dolomitih se je danes odlomil del ledenika in sprožil plaz, ki je ubil najmanj šest ljudi, še osem je bilo ranjenih, so sporočili reševalci. Ledenik se je po poročanju tujih medijev odlomil na 3343 metrov visoki Marmoladi, potem ko so ta konec tedna tam izmerili temperaturni rekordnih 10 stopinj Celzija.

Reševalci še iščejo morebitne druge žrtve nesreče, zato so trenutne številke začasne, so dodali. Deset ljudi naj bi še pogrešali. Z območja so evakuirali še 18 ljudi, ki so se v času odloma ledenika nahajali na območju. O nacionalnosti ponesrečenih ni podatkov.

Plaz naj bi po poročanju italijanskih medijev zadel dve vrvi pohodnikov, odlomljeni serak pa naj bi meril okoli 300 metrov. Plaz se je usul na območju Punta Rocca med Venetom in Trentinom, na odseku, ki od Pian dei Fiacconi vodi do Punta Penia po običajni poti na vrh. S plazom naj bi se po poti valili led, sneg in skale.

Vpliv globalnega ogrevanja

»Slišali smo glasen hrup, ko smo zagledali padajoči sneg in led,« je povedal eden od očividcev. V Italijanski reševalni službi opozarjajo, da nevarnost nadaljnjih odlomov ostaja.

»Že večkrat sem se povzpel na Punta di Rocca, a že vrsto let nisem bil tam. Tam je led že skoraj povsem pobralo, ledu ga ni več. Ti seraki padajo seveda zaradi gravitacije, ampak pravi vzrok je globalna vročina, ki povzroči taljenje ledenikov in poveča verjetnost, da se serak odlomi,« je za agencijo AGI povedal svetovno znani alpinist Reinhold Messner.

V Italiji je že slišati opozorila, da odlom seraka ni enkraten dogodek in da se bo to zardi visokih temperatur še ponavljalo. Italijanski strokovnjak za ledenike Renato Colucci, je za AGI pojasnil, da so bile temperature na visokih nadmorskih višinah v Alpah že nekaj tednov precej nad običajnimi vrednostmi, medtem ko je bilo zadnjo zimo malo snega, ki zdaj skoraj ne ščiti več ledeniških bazenov: »Ekstremna vročina zadnjih dni, s tem vročinskim valom iz Afrike, je verjetno proizvedel veliko količino tekoče vode iz ledeniške taline na dnu tistega kosa ledenika, ki je pravzaprav nekakšen 'trebuh'.«