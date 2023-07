Po padcu umrl 71-letni kolesar, med vožnjo ni uporabljal čelade

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da je včeraj nekaj pred 17. uro v prometni nesreči umrl kolesar. 71-letnik je kolesaril iz smeri Lisc proti Partizanski cesti v Celju. Pri vožnji po strmem klancu navzdol je v blagem desnem ovinku izgubil oblast nad kolesom in padel. Pri padcu se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Kot so še dodali na PU Celje, pri vožnji ni uporabljal varnostne čelade.

Vsem kolesarjem zato svetujejo, naj pri kolesarjenju uporabljajo varnostno čelado. Že res, da je uporaba varnostne čelade obvezna le za kolesarje do 18. leta starosti, je pa priporočljiva prav za vse kolesarje. Vsak trk ali padec s kolesom lahko povzroči poškodbe glave, ki puščajo trajne posledice. Čelada lahko ublaži posledice poškodbe glave od 40 do 70 odstotkov, so še dodali na PU Celje.