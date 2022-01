Po požaru v zidanici našli truplo

Gasilci so od sobote zvečer imeli precej dela. Zagorela je bivalna zidanica v naselju Šmiklavž na območju Mestne občine Novo mesto. Gasilci, ki so požar pogasili, so v objektu našli truplo, pri gašenju se je poškodoval en gasilec. Med poskusom gašenja požara v hiši na Trinkovi ulici v Ljubljani pa je imela ena oseba težave zaradi vdihanega dima.

Po poročanju centra za obveščanje je v Šmiklavžu gorelo v soboto zvečer, okoli 18.30. Požar, ki je uničil pol objekta, so pogasili gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto ter prostovoljni gasilci iz Dolž in Stopič. Na kraju so bili tudi novomeški reševalci nujne medicinske pomoči in policisti, dežurni delavec Elektra Ljubljana je odklopil elektriko.

O požaru v Trinkovi ulici v Ljubljani je bil center za obveščanje seznanjen nekaj po 21. uri. Gorele so saje v dimniku stanovanjske hiše, požar pa se je razširil tudi na del ostrešja v velikosti 30 kvadratnih metrov. Ogenj so pogasili ljubljanski poklicni gasilci in prostovoljni gasilci iz društev Kozarje in Vič. Ob poskusu gašenja se je ena oseba nadihala dima, oskrbeli so jo reševalci in jo prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Gasilci so v soboto zvečer pogasili tudi nekaj drugih požarov po državi. V Dobrovniku je ogenj uničil osebno vozilo. Zapuščeno vozilo je gorelo tudi na Vogrskem v bližini gozdnate površine. V Šembijah na območju ilirskobistriške občine so goreli biološki odpadki in zeleni odrez na površini okoli pet kvadratnih metrov, na Gimnazijski cesti v Trbovljah pa je ob stanovanjskem bloku gorela živa meja v dolžini okoli 15 metrov.