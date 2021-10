Po smrti delavca ustavili gradbena dela

Potem ko se je v torek na gradbišču viadukta v dolini Glinščice smrtno ponesrečil delavec, so dela na viaduktu trenutno zaustavljena, so sporočili iz projektnega podjetja 2TDK. Delovno nesrečo s smrtnim izidom obžalujejo. Kot so zapisali, bo več podrobnosti znanih po zaključku preiskave.

V družbi, ki bdi nad izvajanjem največjega infrastrukturnega projekta v državi, so družini ponesrečenega izrekli sožalje.

»Preiskava dogodka še poteka. Po zaključku preiskave bo znanih več podrobnosti nesreče,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Iz uprave za zaščito in reševanje so v torek sporočili, da je delavec okoli poldneva umrl po padcu z gradbenega odra. Prvo pomoč so mu najprej nudili sodelavci, kasneje pa gasilci GD Materija in reševalci, a oživljanje ni bilo uspešno.