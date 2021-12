Pod lupo hitri testi za korono

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so ob pomoči kriminalistov Policijske uprave Celje danes opravili hišne preiskave v zasebnih in poslovnih prostorih zaradi suma zlorabe uradnega položaja in oškodovanja javnih sredstev pri izvedbi javnega naročila. Po neuradnih podatkih naj bi obiskali Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), pod drobnogledom pa naj bi bila predvsem odobritev hitrih testov, ki jih je nabavilo podjetje Majbert Pharm.

Z Generalne policijske uprave so sporočili, da so zasegli elektronske podatke in predmete na 12 lokacijah na območju Ljubljane, Celja, Maribora in Nove Gorice. Kaznivih dejanj je osumljenih sedem fizičnih oseb, nikomur niso odvzeli prostosti. Pri hišnih preiskavah je sodelovalo 48 preiskovalcev in kriminalistov. Predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo.

Preiskovalci obravnavajo sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic pri vodenju javnega naročila zoper štiri uslužbence državnega organa s sedežem v Ljubljani in odgovorno osebo gospodarske družbe z območja Ljubljane (šlo naj bi za Majbert Pharm). Ta je bila v postopku javnega naročila izbrana kot najboljši ponudnik, čeprav ni izpolnjevala formalnih razpisnih pogojev iz javnega naročila, s čimer ji je bila pridobljena nepremoženjska korist v obliki posla za nabavo materiala (medicinskega pripomočka), pojasnjujejo na policiji.

»Preiskovalci tudi obravnavajo sum kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev zoper tri uslužbence državnega organa in eno osebo iz javnega zavoda, ki je bilo storjeno, ker pogodba ni bila prekinjena zaradi neustrezne dobave materiala (medicinskega pripomočka), ki jo je opravila gospodarska družba,« dodajajo na policiji. Ocenjena protipravna premoženjska korist znaša približno 1,2 milijona evrov.

Preiskovalna komisija

Kot je znano, je ministrstvo za zdravje od omenjenega podjetja kupilo teste za hitro testiranje na okužbo z novim koronavirusom, verifikacijo pa je opravil NLZOH. Postopki verifikacije so se znašli tudi pod drobnogledom parlamentarne preiskovalne komisije, ki se na zahtevo opozicije ukvarja z ukrepanjem vlade v epidemiji covida-19.

Pred njo je direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik zavrnila očitke, da naj bi bila verifikacija opravljena nestrokovno ter da naj bi zaradi opozarjanja na nestrokovnost verifikacije odpustili eno od zaposlenih, in sicer virologinjo Metko Paragi. Ta nasprotno trdi, da testi Majbert Pharma niso ustrezni in ne izpolnjujejo tehničnih zahtev, NLZOH pa je kljub temu njihovo ustreznost potrdil in uporabo testov priporočil vladi.

Na NLZOH so navedli, da aktivno sodelujejo pri preiskavi NPU. Vso zahtevano dokumentacijo bodo skladno z odredbo sodišča uradu izročilu prostovoljno, so zagotovili. Po njihovih besedah bo NLZOH tudi naprej, če bo treba, sodeloval z vsemi pristojnimi organi. Vsebine preiskave pa v tem trenutku ne morejo komentirati. Po neuradnih informacijah nekaterih medijev so kriminalisti obiskali tudi podjetje Majbert Pharm.

Za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic je zagrožena zaporna kazen do dveh let, za kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev pa kazen od enega do osmih let in denarna kazen.