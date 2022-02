Pod Prisojnikom se je ponesrečil 36-letni Primorec

Policija je potrdila identiteto moškega, ki so ga v soboto našli mrtvega pod Prisojnikom. Ponesrečil se je 36-letni moški z območja Severne Primorske.

Poročali smo, da sta v soboto popoldne pohodnika med vračanjem z 2547 metrov visokega Prisojnika v občini Bovec naletela na moškega, ki ni kazal znakov življenja. Našla sta ga na približno 2060 metrih nadmorske višine. Regijski center za obveščanje Nova Gorica je novogoriške policiste o moškem brez znakov življenja obvestil ob 14.21.

Policisti gorske policijske enote Policijske uprave Nova Gorica in člani Gorske reševalne službe Bovec so takoj posredovali in s policijskim helikopterjem ter dežurno ekipo na krovu truplo preminulega pohodnika prepeljali v Trento, kjer ga je prevzela komunalna služba.

Z ogledom kraja najdbe trupla so ugotovili, da je ponesrečenemu najverjetneje zdrsnilo z grebenske poti na Prisojnik, pri čemer je približno 500 metrov drsel po strmem, zasneženem in poledenelem pobočju in se nato ustavil nekaj metrov nad planinsko potjo, ki vodi v smeri prelaza Vršič. Moški je umrl na kraju zaradi hudih telesnih poškodb.