Kmalu znane podrobnosti o ponedeljkovem umoru na Škofjeloškem

Vodja kriminalistične policije PU Kranj bo v izjavi pojasnil podrobnosti o zaključeni kriminalistični preiskavi ponedeljkovega umora na območju Policijske postaje Škofja Loka.

Policija je bila v ponedeljek popoldne obveščena o streljanju na širšem območju Škofje Loke. V gozdu so našli truplo moškega, o katerem so ugotovili, da je umrl nasilne smrti. V zvezi s tem so eni osebi odvzeli prostost, so v ponedeljek sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti so bili o streljanju na območju, ki ga pokriva škofjeloška policijska postaja, obveščeni v ponedeljek okoli 15.20. Na kraj je bilo po navedbah kranjske policijske uprave takoj napotenih več policijskih patrulj, vodniki službenih psov, helikopter slovenske policije in druge reševalne enote. Po navedbah Radia Sora na njihovem profilu na družbenem omrežju facebook naj bi se vse skupaj dogajalo na območju Podgore v Poljanski dolini.