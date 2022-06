Pogrešajo Laro in Liama Šurc iz Bohinja

Iz policijske uprave v Kranju so sporočili, da pogrešajo 14-letno Laro in 11-letnega Liama Šurc iz Bohinja. Otroka sta včeraj okoli 9.45 odšla iz šole v Bohinju neznano kam.

Liam je visok okoli 145 cm in ima kratke svetke rjave lase. Oblečen naj bi bil v temno trenirko ter pulover s temnimi vzorci in zelenim napisom Minecraft. Obut je v modre Nike športne čevlje. Lara je visoka okoli 170 cm in ima srednje dolge svetlo rjave lase z roza prameni. Oblečena naj bi bila v temne pajkice in rjavo jopico ter obuta v bele Nike športne čevlje.

Policija sporoča, da okoliščine in zbrana obvestila ne izkazujejo, da bi bila otroka žrtev kaznivega dejanja.

Policija prosi za informacije o pogrešanih otrocih na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.