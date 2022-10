Pogrešanega 86-letnika na območju Šentvida našli mrtvega

V iskalni akciji so v četrtek na območju Šentvida našli mrtvega 86-letnika, ki so ga pogrešali od nedelje. Glede na prve podatke smrt ni bila posledica kaznivega dejanja ali nesreča, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Pokojnega so sicer iskali v povezavi s sumljivo smrtjo 86-letnice, ki so jo v soboto mrtvo našli v stanovanju v Šentvidu.

Intenzivna iskalna akcija s pregledom terena je potekala vsak dan od nedelje, v njej pa je sodelovalo več policistov in pripadnikov posebne enote policije, teren so pregledovali tudi s pomočjo drona.

Policisti ob tem nadaljujejo kriminalistično preiskavo kaznivega dejanja zoper življenje in telo, v katerem je na območju Šentvida umrla 86-letna ženska. Nadaljujejo zbiranje obvestil za ugotovitev vseh okoliščin smrti in morebitne povezave z v četrtek najdeno osebo. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.