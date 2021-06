Pogrešanega pohodnika našli mrtvega na območju gore Krofička

Na območju gore Krofička v občini Solčava so danes okoli 10. ure našli mrtvo pogrešano osebo. Neuradno naj bi moškemu, ki je bil primerno opremljen, na pobočju gore zdrsnilo. Na centru za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje so zapisali, da so ga s helikopterjem prepeljali v Logarsko dolino.



Pogrešanega so začeli iskati v torek, z iskalno akcijo pa so nadaljevali danes pred sedmo zjutraj, so zapisali na centru za obveščanje.



V iskalni akciji so pod vodstvom policije sodelovali Gorski reševalci Celje, Kinološka zveza Slovenije skupina za iskanje pogrešanih, Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije in vodniki reševalnih psov pri Gorski reševalni zvezi Slovenije.



Na Policijski upravi Celje podrobnejše informacije o nesreči napovedujejo za jutri.

