Pogrešanega zbil avto, voznik pobegnil

Dva dneva od policijskega poziva javnosti, da svojci pogrešajo 49-letnega Marjana Bevca iz Brezja pri Trebelnem, je policija včeraj razkrila, da so našli njegovo truplo. Kot kaže, je bil žrtev prometne nesreče s pobegom. Voznika so izsledili in ga bodo ovadili.

Ko so 49-letnika začeli pogrešati, se je takoj začela iskalna akcija. Najprej so se iskanja po širšem območju Trebnjega in Trebelnega lotili domači, pozno v noč so ga iskali, a neuspešno, zato so izginotje prijavili policistom. V torek zjutraj pa so izvedeli, da so ga mrtvega našli ob hitri cesti Novo mesto–Trebnje pri priključku za Karteljevo oziroma Kamenje, pet metrov od cestišča, v grmovju.

Kot kažejo ugotovitve policistov, se je nesreča zgodila že v petek zvečer, ob 21.30. Policija se je v iskanje pogrešanega vključila v nedeljo popoldne. Kot je povedal Aleš Burgar, pomočnik načelnika Postaje prometne policije Novo mesto, so sprva opravili več pogovorov z osebami, ki so pogrešanega poznale.

Po spletu nesrečnih okoliščin pogrešanega našli z dronom

»Aktivnosti smo še okrepili po tem, ko smo izvedeli, da bi pogrešani potreboval zdravila, ki jih je pustil doma. In pri iskanju je prišlo še do spleta nesrečnih okoliščin, ki je iskanje pogrešanega otežil, saj je njegov telefon že v petek na območju Karteljevega našel občan, ga pobral in vzel domov v Novo mesto. Tako smo dobili lokacijo mobilnega telefona, ki je bil na območju Novega mesta, ne pa tam, kjer ga je pogrešani izgubil. Telefon smo zasegli, je pa najditelj povedal, kje ga je našel, in na podlagi domnevnega kraja najdbe smo začeli preiskavo širšega območja. Pri tem smo uporabili tudi dron, s pomočjo katerega smo v torek okoli 9. ure pogrešanega našli na območju Karteljevega,« je iskanje opisal Burgar in povedal, da je bil pogrešani žrtev prometne nesreče, saj je imel tipične poškodbe, ki kažejo na to.

»Zato smo v torek dopoldne začeli intenzivno preiskavo prometne nesreče s pobegom in izsleditev vozila. Na kraju nesreče smo našli nekaj manjših delcev, ki naj bi pripadali vozilu, naši policisti pa so v Trebnjem na parkirnem prostoru v torek okoli 12. ure odkrili vozilo, ki je bilo na parkirišču pokrito s ponjavo. Pri pregledu smo ugotovili, da se poškodbe na vozilu ujemajo z najdenimi sledmi na kraju nesreče, k vozilu pa je prišel tudi lastnik oziroma voznik avtomobila, ki je zbil pešca,« je pojasnil.

Preiskava je sicer pokazala, da je pogrešani 49-letnik v petek zvečer hodil ob robu ceste, kjer ni pločnika, po pravi strani ceste, svetil pa si je z mobilnim telefonom. Preiskava prometne nesreče še ni zaključena, zoper osumljenega mlajšega moškega pa bodo policisti podali kazensko ovadbo. Grozi mu do osem let zapora.