S šolskim kombijem bežal pred policisti

Starši otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Dornberk, so po petkovem incidentu na nogah. Kot pravijo, je 39-letni hišnik s kombijem za prevoz otrok bežal pred policisti, vozil naj bi tudi pod vplivom prepovedanih substanc in brez vozniškega dovoljenja.

K sreči, kot smo izvedeli, v času, ko ga je malo po pol drugi uri popoldne končno ustavila policija, ni prevažal otrok. Še zadnje je namreč pred tem odložil doma, nato pa se je s kombijem odpravil nazaj proti šoli.

Brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Voznik službenega kombija, kot so pojasnili na PU Nova Gorica, ni upošteval ukazov policistov in ni ustavil. Kmalu so ga izsledili in ustavili v Dornberku. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja oziroma je vozil v času izrečenega ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja.

Poleg tega je odklonil preizkus alkoholiziranosti in hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc. Odklonil je tudi strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. »Med postopkom so policisti zoper kršitelja uporabili tudi prisilna sredstva,« so še povedali na PU Nova Gorica. Vozilo so mu zasegli, zoper voznika pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Ravnateljica OŠ Dornberk Dragica Vidmar je povedala, da jo je policija o zasegu njihovega vozila obvestila v petek, z drugimi podrobnostmi pa da je bila seznanjena šele v ponedeljek. Hišnik je bil pri njih zaposlen pogodbeno za tri mesece, kombi pa je ravno tisti petek vozil prvič. Pred tem je namreč imel v zdravniškem spričevalu omejitev, da otrok ne sme voziti.

Po novem zdravniškem spričevalu, ki ga je dobil naknadno, pa da te omejitve ni več imel. Petega februarja bi se mu sicer pogodba o zaposlitvi iztekla. Takoj po incidentu so pogodbo prekinili.