Policija po tragediji potrdila, da je šlo za umor in samomor

Burno dogajanje na Štajerskem, od koder smo poročali tudi o smrtnih žrtvah, je zaznamovalo policijska poročila v teh dneh. Najbolj je seveda odmevala družinska tragedija v Spodnjih Hočah, nadaljevalo se je tudi v nedeljo popoldne okoli 16. ure, ko so bili policisti obveščeni, da naj bi v gostinskem lokalu na Pobrežju v Mariboru nekdo streljal. Policisti pa preiskujejo tudi streljanje na območju Vitanja.

Policisti so včeraj pojasnili nekaj okoliščin družinske tragedije, o kateri smo poročali včeraj, je domnevno brat umoril sestro. Kot je sporočila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica PU Maribor, so bili v nedeljo okoli 13. ure obveščeni o dveh najdenih preminulih osebah na območju Spodnjih Hoč pri Mariboru. »Ob stanovanjski hiši sta bili najdeni 63- in 65-letna oseba, ki sta bili v sorodu. V nedeljo smo opravili ogled kraja najdbe preminulih. Glede na okoliščine ter zbrana obvestila preiskujemo sum, da je 65-letnik ustrelil 63-letnico in po dejanju storil samomor. Trenutno torej ni znakov, da bi bila v dogodek vpletena tretja oseba,« so potrdili. Na kraju dogodka so našli in zavarovali več predmetov, ki bodo pripomogli k razjasnitvi okoliščin navedenega dogodka. »Kljub temu nadaljujemo zbiranje obvestil in preiskavo okoliščin smrti obeh,« je dodala.

Dvakrat na pomoč specialci

Kri pa je torej zavrela tudi v lokalu na Pobrežju. »Po prvih znanih informacijah naj bi se gosta sprla, nato pa sta se umirila in nadaljevala druženje s svojimi znanci. Eden izmed prej sprtih pa je v nadaljevanju z orožjem nameril proti oškodovancu, s katerim se je prej sprl, in ustrelil, pri tem pa ga ni poškodoval. Oškodovanec je iz lokala pobegnil, v nadaljevanju pa je kraj zapustil tudi osumljeni. Potekajo intenzivne aktivnosti za izsleditev storilca. Ko bo znanih več informacij, vas bomo o tem obvestili,« je v nedeljo pozno zvečer sporočila Anita Kovačič Čelofiga.

FOTO: Mediaspeed

Včeraj pa je sporočilo dopolnila z informacijo, da so domnevnemu storilcu ob pomoči specialne enote policije nadeli lisice. Pred tem je bila prostost odvzeta še enemu moškemu zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja. Policija preiskuje sum poskusa umora.

Kot smo izvedeli, so streli odjeknili v priljubljenem pobreškem lokalu Caffe Vergnano, zločina pa sumijo 30-letnega slovenskega državljana. Kaj natančno se je dogajalo, nam v tamkajšnjem lokalu niso razkrili, zato bo gotovo kaj več znanega, ko policija opravi delo.

O streljanju pa so poročali tudi s PU Celje. V nedeljo okoli pol treh zjutraj je na operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje poklicala občanka in povedala, da je na območju Vitanja prišlo do streljanja. »Tam se je 36-letni občan, ki ga doslej niso obravnavali zaradi prekrškov oziroma kaznivih dejanj z elementi nasilja, sprl z znancem, ki je skupaj s prijateljico na dom osumljenega pripeljal osumljenčevo partnerko,« so pojasnili. Prepiru je sledil pretep, nakar je 36-letnik odšel v stanovanjsko hišo po orožje in zunaj izstrelil več strelov ter se nato zaprl v hišo.

Na kraj je prišla tudi policijska pogajalka, vendar se osumljeni na njene pozive ni odzival, nato pa so osumljenemu v jutranjih urah prostost odvzeli policisti Specialne enote Policije in je trenutno v policijskem pridržanju. »Ogled kraja kaznivega dejanja je v sodelovanju s policisti Policijske postaje Slovenske Konjice opravila ogledna skupina sektorja kriminalistične policije PU Celje. Zbiranje obvestil o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti še poteka,« so pojasnili.