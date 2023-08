Policija preiskuje serijo vlomov v cerkve na Dolenjskem

V nadaljevanju preberite:

Policisti Policijskih uprav Ljubljana in Novo mesto so prejšnji mesec obravnavali kar 14 vlomov v 12 cerkva. Največkrat so vlomilci odnesli denar iz skrinjic za prostovoljne prispevke, med drugim pa je izginil tudi zlat nakit. Ali gre za povezane dogodke, še ugotavljajo in iščejo osumljence.

Vlomilci so bili na delu v Stični, na Zaplazu, v Zagradcu, Ambrusu, Žužemberku, Šmarju - Sapu, Hrastju, Št. Juriju pri Grosupljem, Šentvidu pri Stični, na Krki in Muljavi ter v Velikem Gabru. »V okviru interesa preiskave lahko potrdimo, da smo na območju Policijske uprave Ljubljana v zadnjem mesecu obravnavali primere vlomov v sakralne objekte. Skupno vsem vlomom je, da so storilci odtujili manjše zneske iz skrinjic za prostovoljne prispevke, v nekaj primerih pa niso odtujili ničesar in je kaznivo dejanje ostalo pri poskusu.