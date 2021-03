Policisti 48-letnega moškega sumijo umora

V Spodnji Idriji so v ponedeljek v večstanovanjski stavbi našli truplo 55-letnega moškega. Kot so sporočili s PU Nova Gorica, v zvezi z omenjenim dogodkom še vedno potekajo nujna preiskovalna dejanja, saj so bili na truplu pokojnega najdeni znaki nasilne smrti. Prav tako so policisti v okviru teh aktivnosti osumljenemu 48-letnemu moškemu odvzeli prostost in odredili pridržanje v policijskih prostorih.



Po izvedenih nujnih preiskovalnih dejanjih bo omenjeni osumljenec s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora (po določilu 116. člena KZ-1) izročen v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici z namenom, da bi ugotovili vsa pomembna dejstva in okoliščine celotnega dogajanja, so še dodali na PU Nova Gorica.



Drugih podrobnosti zaradi interesa kriminalistične preiskave tem trenutku širši javnosti še ne morejo posredovati oziroma bodo to storili v prihodnjih dneh.



S PU Nova Gorica so že včeraj sporočili, da so bili v ponedeljek ob 13.29 obveščeni o najdbi 55-letnega moškega, ki ni kazal znakov življenja. Takoj po prejetem obvestilu so bili na kraj napoteni policisti PP Idrija in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica, ki so kraj varnostnega dogodka zavarovali in izvedli prve nujne preiskovalne ukrepe.



Poleg policistov in kriminalistov sta se ogleda kraja udeležili tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka v Novi Gorici. Smrt pokojnega je kasneje na kraju potrdil zdravnik ZD Idrija.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji