Posle je menda vodil kar iz zapora

V nadaljevanju preberite:

Koprski kriminalisti so v sodelovanju s kolegi z uprave kriminalistične policije in italijanskimi policisti aprila in junija zadali močan udarec dobro organiziranima kriminalnima združbama. Prva je velike količine kokaina, ki je potoval iz Južne Amerike v Evropo, tihotapila in preprodajala mednarodno. Na Koprskem so zbrali dokaze zoper 21 osumljencev, ki naj bi zagrešili 179 kaznivih dejanj. Iz novoodkrite združbe, ki je delovala predvsem na območju slovenske Istre in Italije, pa so utemeljeno osumili 11 oseb, ki jim očitajo skupno 96 kaznivih dejanj.

Koprski kriminalisti so v preiskavi, ki se je tako pri nas kot v Italiji končala aprila, zbrali dokaze zoper 21 osumljencev, prijeli so jih sedem, stari so med 31 in 46 leti. Preiskovalna sodnica koprskega okrožnega sodišča je vsem odredila pripor. Zasegli so jim 2300 gramov kokaina, 1100 gramov konoplje in hašiša, 20 gramov heroina, avtomatsko puško M70, 128 nabojev kalibra 7,62 mm, 30.000 evrov gotovine in več naprav za komuniciranje, so navedli policisti. Italijanski preiskovalci so imeli v tej zadevi boljšo bero, prijeli so 11 ljudi (Albancev, Poljakov in Italijanov), zasegli več kot 80 kilogramov kokaina in sedem kilogramov prepovedane konoplje. Ocenili so, da je vse skupaj vredno kar 4,5 milijona evrov.