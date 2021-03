Potegnil pištolo in streljal, ker je bil »zadet«

V nadaljevanju preberite:



Potem ko je dvojica preprodajalcev drog kar sama priklicala policiste s tem, ko je vsaj eden od njiju za zabavo streljal v zrak, jima je ljubljansko okrožno sodišče za več kaznivih dejanj prisodilo eno leto in pol zapora. In čeprav so ju zaradi streljanja prijeli, pa je to zdaj celo edini očitek tožilstva, za katerega sta bila oproščena.