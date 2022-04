Poučeval o duhovnosti, sebe pa je imel za boga

V nadajevanju preberite:

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje ljubljanskima zakoncema, ki se morata braniti očitkov zaradi družinskega nasilja in surovega ravnanja z otroki. Ves čas sicer krivdo zanikata, pa čeprav imajo otroci po prepričanju tožilstva zaradi psihičnega in fizičnega nasilja še danes zelo hude posledice. Leta 2008, ko naj bi se vse skupaj po obtožnici začelo, so bili stari šestnajst, deset, sedem in štiri leta. Končno pa so lahko normalno zaživeli šele leta 2014.