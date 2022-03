Požara podnevi niso ukrotili, razmere kritične

Gasilci, ki se od včeraj bojujejo z obsežnim požarom v okolici Preddvora na Gorenjskem, so opravili nevarno, a izjemno intervencijo, saj so preprečili, da bi se ogenj izmuznil nadzoru in razširil v naselje, ob robu katerega je dom starostnikov. Uničenih je bilo osem vikendhišic. Toda pobočje Potoške gore še vedno gori in razmere so še vedno kritične.

»Verjemite, v torek zvečer se bomo mi ali naši kolegi še enkrat odpravili na nočno izmeno,« smo slišali pesimistično slovo radovljiških prostovoljnih gasilcev v sestavi stoterice, ki je bila ponoči dežurna na območju Potoške gore. Zagorelo je v ponedeljek okoli 16.30. Kmalu je bila zaprta cesta mimo Potoč v smeri Sv. Jakoba, na Brniku pa je vzletel prvi helikopter Slovenske vojske. Požar, viden iz smeri Tržiča, Kranja, Škofje Loke in Krvavca, se je bolj in bolj širil.

Jezero v Preddvoru se je napolnilo le dan pred požarom. FOTO: Boštjan Fon/Slovenske novice

Prebivalci Potoč so nad svojimi hišami opazovali zublje, ki jih je veter nosil navzgor. »Približno deset minut peš navzgor gori. Če bo šlo tako, bodo zgoreli objekti na pobočju,« so nam povedali domačini. Na križišču med zgornjim Preddvorom in Potočami so gasilci pripravili štabno mesto.

Dodatno pomoč je zagotovilo drugo plovilo z modrimi oznakami policije, ki je vodjo intervencije Andraža Šifrerja in druge načrtovalce sistema gašenja peljalo na pregled stanja iz zraka. Na terenu so se razmere v ponedeljek zvečer spreminjale vsakih petnajst minut. Drugi helikopter je začel dovažati vodo za gašenje iz manjšega akumulacijskega jezera Črnava, ki je nastalo ob zajezitvi potoka Bistrica.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Evakuacija ni bila potrebna

Župan občine Preddvor Rok Roblek je z direktorjem občinske uprave Markom Bohincem ter poveljnikom občinskega štaba civilne zaščite Alešem Drekonjo v šoli organiziral namestitev za krajane Potoč, če bi postalo prenevarno. Prvi klici iz naselja na številko 112 glede evakuacije so prišli okoli pol sedme zvečer, veter pa je pozneje še večkrat spremenil smer.

Vodstvo gašenja se je odločilo, da bo namestilo najprej eno, čez uro in pol pa še drugo zaporedno zvezo cevi z vmesnimi črpalkami, ki sta bili napeljani iz jezera Črnava do gozdne meje nad Potočami. Če bi bilo treba, bi obe uporabili za obrambo objektov v naselju. Tudi helikopterja, vsak je lahko ponesel od 1100 do 2400 litrov vode, sta ob zadnjih naletih, preden sta zaradi teme poiskala pot v bazo na Brnik, precej namočila območje tik nad prvimi hišami.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Ogenj se je iz prvotnih nekaj petdeset hektarov razširil na 350 hektarov in nato, ko je padla noč, na območje, veliko več kot 500 hektarov. Od devetih vikendhišic je prizanesel le eni. Pred nočjo je v posredovanju sodelovalo več kot dvesto gasilcev, poleg poklicnih tudi člani 50 prostovoljnih gasilskih društev. Dolgo je trajalo posredovanje, a požar ni bil omejen.

»Noč je bila polna tesnobe, mnogi nismo spali skoraj nič, večkrat smo šli ven pogledat, kako se giba ogenj,« nam je povedal eden od krajanov Potoč. »V špici posredovanja je bilo 250 gasilcev, nato pa smo se odločili, da jih več kot polovico umaknemo. Poleg utrujenosti smo se zavedali tudi nevarnosti, saj je po zraku letelo kamenje, podirala so se drevesa. Zato je na terenu ostalo okoli sto spočitih gasilcev, zjutraj v torek pa smo se zopet zamenjali,« je drugi dan požara pojasnil Šifrer. Slišali smo, da je oči zatisnil le za slabi dve uri, nato pa s kolegi nadaljeval delo.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Na pomoč hrvaško letalo

Krajani Potoč pa očitno še nekaj noči ne bodo mirno spali, čeprav se obetajo dnevi s padavinami. Popoldne se je požar še razširil in zajel območje, veliko od okoli 600 do 700 hektarov. Požar je namreč izbruhnil tudi v podrasti oziroma pod zemljo in tako se ves čas vžigajo nova območja. Dodatna težava je veter, ki se je nad Preddvorom krepil in nenehno spreminjal smer.

Popoldne je tudi iz sosednje Hrvaške na pomoč priletelo letalo za gašenje požarov iz zraka, ki je, kot je bilo razvidno z radarske slike, zajem vode naredilo pri otoku Krk. Kasneje je vodo zajelo iz Bohinjskega jezera.

Med intervencijo so sodelovali tudi gorski reševalci postaje GRS Kranj, ki so preverjali teren, pomagali z nasveti o podrobnostih na območju ter iskali sledi za šestimi domačini, ki so se prvi odpravili na gašenje, a se nato sami vrnili domov. Nujna medicinska pomoč je čez noč oskrbela tri poškodovane gasilce, vendar po podatkih iz štaba ne gre za resnejše poškodbe.

Vse pohodnike, ki so se v prihodnjih dneh nameravali odpraviti na pohod v okolico, kjer gori oziroma je gorelo, policisti pozivajo, naj se območju še nekaj časa izogibajo, saj je vročina zelo visoka. Dostop na območje je tudi zaradi intervencije za zdaj prepovedan.