Gorenjska avtocesta zopet odprta

Promet ponovno poteka mimo kraja nesreče po odtsavnem pasu, zato potrebe po obvozu ni več, so sporočili s policijske uprave Kranj. Še vedno pa poteka sanacija poškodb cestne infrastrukture in odstranjevanje posledic nesreče.

Pred Peračico v smeri Ljubljane je med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani prišlo do nesreče v kateri sta bili po prvih podatkih udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil, poškodovanih naj ne bi bilo.