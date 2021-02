Preiskava eksplozije na Lancovem se nadaljuje

Kriminalisti so danes z več strokovnjaki nadaljevali preiskavo petkove eksplozije v nedelujoči mizarski delavnici na Lancovem v bližini Radovljice, v kateri so umrle tri osebe. Odrejena je bila sodna obdukcija. Po doslej zbranih obvestilih policije je izključeno, da bi šlo za namerno dejanje.



Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Kranj, vzrok za eksplozijo še ni znan, zbiranje obvestil pa se nadaljuje. "Tudi po današnjem ogledu ostaja enaka ugotovitev, da se je eksplozija zgodila v delu prostora, kjer je stala peč na trda goriva," so zapisali.



Zaradi eksplozije je nastala materialna škoda na delavnici in sosednjem gospodarskem objektu ter na dveh vozilih. Škoda je po njihovih navedbah velika. Tudi danes so kriminalistom pri določenih aktivnostih na kraju dogodka pomagali prostovoljni gasilci, ki bodo poskrbeli še za sanacijo razbitin v okolici.



Preiskava tovrstnih dogodkov običajno traja dlje časa, saj je treba pri iskanju vzroka vedno opraviti večje število zahtevnih in natančnih aktivnosti, ki zahtevajo svoj čas, so še pojasnili v kranjski policijski upravi.

